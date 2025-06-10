10 июня 2025, 11:45

Орбан: РФ слишком слаба для нападения на НАТО

«Россияне слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину, поэтому они не могут реально атаковать НАТО», - заявил премьер Венгрии Орбан в интервью французскому LCI. Вместе с тем он заявил, что Европа должна укрепиться в долгосрочной перспективе, поскольку россияне «понимают только язык силы».

