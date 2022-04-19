19 апреля 2022, 10:15

РФ может атаковать базу НАТО, чтобы помешать поставкам оружия в Украину, — Daily Mail со ссылкой на экс-советника британского правительства по нацбезопасности Питер Рикеттса.

«Скорее всего, я думаю, они ищут какой-то способ предотвратить или ограничить этот поток оружия в Украину для поддержки Вооруженных сил Украины. Значит, мы можем увидеть атаки на конвои или самолеты, доставляющие оружие с запада. В крайнем случае, возможно, какой-то ракетный удар по базе НАТО, где готовили вооружение для Украины. И это, безусловно, поставит перед странами НАТО настоящую дилемму», - сказал он.