РФ пытается заменить Starlink своей спутниковой связью

11 февраля 2026, 11:15

Как заявил советник министра обороны Украины Бескрестнов, у РФ есть несколько провайдеров скоростного спутникового интернета на основе спутников «Ямал» и «Экспресс».

Украинская сторона начала получать информацию, что терминалы срочно поставляют на фронт.Бескрестнов пояснил украинским военным, как выявлять эти терминалы: они выглядят как спутниковая тарелка для телевидения (овальной или круглой формы). Все тарелки будут смотреть на юго-восток или на юг и будут открыты (без защитного чехла, как на Starlink).