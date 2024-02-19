Пентагон запустил спутники, которые должны бороться с "космическим оружием РФ"

19 февраля 2024, 10:45

Как пишет The New York Times, объекты, выведенные в космос, должны стать прототипом новой сети низкоорбитальных спутников.

И они должны будут противостоять тому, что в рф назвали "разработкой оружия для нанесения ударов по американским объектам на орбите".

Что известно:

В сеть будет входить множество недорогих аппаратов (по принципу работы сети Starlink).



Прототип сети Пентагона из двух спутников в среду был запущен с помощью ракеты Space X. Их тестирование будет продолжаться в ближайшие годы.



Запущенные спутники – это гиперзвуковые и баллистические космические датчики слежения (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensors, или H.B.T.S.S.). Они предназначены для обнаружения ракет, которые могут быть запущены Китаем, россией или любой другой страной.



В ближайшие пять лет на создание новой спутниковой системы планируется потратить из бюджета почти $14 млрд.



По словам советника по нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, в настоящее время россия еще не развернула свои системы.