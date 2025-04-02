Советник Трампа использовал Gmail для служебной переписки

2 апреля 2025, 13:45

Советник президента США по нацбезопасности Уолтц и другие члены Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома использовали электронную почту Gmail для служебной переписки.

Об этом пишет The Washington Post, со ссылкой на свои источники. Сообщается, что Уолтц использовал почтовый сервис Google для пересылки своего графика, рабочих документов и других файлов. По словам источников, использование Gmail, гораздо менее безопасного метода общения, чем Signal, является последним примером сомнительных методов защиты данных со стороны высших должностных лиц национальной безопасности.



«Использование личной электронной почты, даже для несекретных материалов, является рискованным, учитывая, что иностранные спецслужбы придают исключительное значение переписке и расписанию высокопоставленных правительственных чиновников, к которым относится, например, помощник по национальной безопасности», - отмечает издание.



Пресс-секретарь СНБ Хьюз опроверг вышеупомянутые данные. Он отметил, что в рабочей переписке Уолтц и его коллеги используют только специализированные зашифрованные платформы.