США усилят ограничения на поставки роботов из Китая из-за угрозы нацбезопасности

24 июня 2026, 14:15

Министерство торговли США планирует ввести новые ограничения на импорт робототехники из Китая из-за угроз в сфере нацбезопасности.

Об этом пишет Politico, со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Минторг сейчас проводит оценку продукции тех китайских производителей роботов, которые получают субсидии от правительства КНР. Администрация США рассматривает поддержку китайскими властями этой отрасли в качестве угрозы нацбезопасности из тех опасений, что «субсидируемые китайские роботы смогут завоевать мировые рынки до того, как американские производители выйдут на масштабы производства, которые необходимы для конкуренции».



Согласно собеседникам издания, в глазах американских властей, помимо чипов для технологий искусственного интеллекта, робототехника стала «следующим полем битвы в технологической конкуренции» с Китаем. Сообщается, что министр торговли США Латник провел встречу с представителями ведущих американских компаний, занимающихся разработкой роботов, а также финансовых институтов. В их числе были представители SpaceX, Boston Dynamics, Siemens, Rockwell Automation, а также банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs. «Это та гонка вооружений, которая грядет - наступает эра роботизированного оружия», - привел один из собеседников слова министра.











