Китай помогает РФ в производстве дронов, поставляя западные компоненты

13 февраля 2025, 10:15

В своем ежегодном докладе о нацбезопасности внешняя разведка Эстонии заявила, что Китай оказывает помощь России в производстве военных дронов, поставляя критически важные западные компоненты.

Согласно отчету, около 80% этих компонентов Россия получает через Китай, что подтверждает ранее озвученную информацию, согласно которой около 60% иностранных деталей в российском оружии также поступают через китайский канал.Доклад подчеркивает, что Китай стал основным центром импорта высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения в Россию, помогая обходить западные санкции. Эстонская разведка отмечает, что у РФ нет отечественных аналогов этих деталей, что делает китайскую помощь крайне важной для продолжения производства дронов.Гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Розин отметил, что интерес Пекина в поддержке Москвы заключается в предотвращении победы Украины, которая могла бы означать укрепление позиций США - главного соперника Китая на международной арене. По данным разведки, в этих схемах могут быть задействованы офисы западных компаний, работающие в Китае.