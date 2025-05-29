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29 мая 2025, 15:45

Китай блокирует Украине продажу дронов Mavic, но поставляет их в Россию

По словам президента Зеленского, на территории России расположены производственные линии, на которых есть китайские представители.

«Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. Когда кто-то спрашивает, помогает ли Китай России, как мы должны оценивать эти шаги?», – цитирует Владимира Зеленского Bloomberg.

Информацию Владимира Зеленского подтвердил изданию и один из европейских чиновников, добавив, что Китай, вероятно, сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов дронов, но увеличил такие поставки в Россию.

В Пекине, тем временем, заявили, что контролируют экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

«Позиция Китая по вопросу Украины была последовательной и четкой: мы были привержены прекращению войны и содействию мирным переговорам», – заявили в МИД Китая на запрос Bloomberg.
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