DJI Mavic Mini – рекордно легкий складной дрон

31 октября 2019, 11:45

Компания DJI, мировой лидер в области беспилотных летательных аппаратов и технологий аэрофотосъемки, представляет сверхлегкий складной квадрокоптер DJI Mavic Mini, предназначенный для повседневной эксплуатации в качестве летающей камеры.

При весе всего 249 грамм Mavic Mini без проблем помещается в любую сумку. Конструкция модели обеспечивает максимальную безопасность и идеально подходит для всех, кто хочет испытать удовольствие от съемок в полете.



Высококачественная камера Mavic Mini позволяет снимать великолепные кадры в высоком разрешении, а набор креативных функций нового приложения DJI Fly наделяет сделанные с ее помощью фотографии и видео профессиональным качеством. Пользователям предоставляется широкий набор захватывающих аксессуаров Mavic Mini, в том числе творческий комплект и 360° Propeller Guard для дополнительной безопасности.



Mavic Mini является самым маленьким и легким из когда-либо созданных DJI дронов. В этой модели используется известная технология безопасности DJI, в том числе встроенное гео-ограничение, помогающее пилотам избегать зон ограниченного доступа; дистанционная идентификация AeroScope; встроенные ограничения по высоте; а также автоматический возврат к точке запуска, когда дрон теряет связь с контроллером или достигает критически низкого уровня заряда батареи.



Mavic Mini - первый дрон DJI весом менее 250 грамм, поэтому он относится к той категории дронов, которую авиационные регуляторы во всем мире считают самой безопасной для полетов. Однако пользователи должны ознакомиться с законами и правилами для беспилотников своей страны.



Mavic Mini прост в управлении с помощью специального пульта ДУ. Сверхлегкий дизайн и высококачественные двигатели наделяют Mavic Mini временем полета до 30 минут. Канал связи посредством Wi-Fi обеспечивает стабильное управление и прямую HD-трансляцию. Приемники GPS и нисходящие визуальные датчики обнаруживают землю под Mavic Mini, обеспечивая точное зависание, стабильный полет и корректную посадку как в помещении, так и на улице.



Встроенная камера Mavic Mini на базе сенсора 1/2,3" с разрешением 12 Мп поддерживает съемку 2.7K-видео со скоростью 30 кадров в секунду, а также режим видео 1080p при 60 кадрах в секунду или 12-мегапиксельные фотографии. Трехосевой механический карданный подвес стабилизирует камеру, обеспечивая плавность и кинематографичность отснятого материала.



Новое приложение DJI Fly имеет интуитивно понятный дизайн, который упрощает полет и захват контента, так что Mavic Mini может быть использован пилотами всех уровней квалификации. В приложении имеются специальные учебные пособия, чтобы помочь новым пилотам узнать о полете, а предустановленные шаблоны редактирования добавляют новый уровень творческого подхода к съемкам. Для пилотов-новичков предназначен режим «Позиционирование» (P), который охватывает базовые операции, более опытным пилотам предоставляется больше возможностей в режиме «Спорт» (S), а создатели контента могут выбрать режим "CineSmooth" (C), чтобы увеличить время торможения для более плавных съемок и кинематографичных кадров. Пилоты также могут выбирать из нескольких заранее запрограммированных маневров, известных как QuickShots: Rocket, Circle, Dronie, Helix.





Захватывающие и уникальные аксессуары позволяют пилотам максимально использовать возможности Mavic Mini. Клиенты могут выбрать один из следующих вариантов:



360° Propeller Guard призван обеспечить защиту дрона на все 360°.

Зарядная база с уникальной подсветкой позволяет не только заряжать, но и демонстрировать Mavic Mini.

Держатель пропеллера, который фиксирует опоры на месте, упрощает путешествия с Mavic Mini.

DIY Creative Kit позволяет персонализировать Mavic Mini с помощью специальных стикеров или создать для него свой собственный дизайн.

Адаптер Snap позволяет людям прикреплять поверх Mavic Mini маленькие игрушки или устанавливать на него мини-светодиодный дисплей для написания пользовательских сообщений.

Сумка DJI Mini нестандартного размера вмещает не только Mavic Mini но и двустороннюю зарядную станцию и другие небольшие устройства, такие как Osmo Pocket и Osmo Action. Ее также можно использовать как повседневную сумку.

Двусторонняя зарядная станция поддерживает зарядку до трех батарей Mavic Mini последовательно, а также заряжает внешние устройства, такие как мобильные телефоны.



В продажу Mavic Mini поступит в первой декаде ноября во всей дилерской системе FlyTechnology, стоимость в Украине будет стартовать от 399 евро!