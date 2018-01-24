"Летающая камера" Mavic Air доступна в Украине

24 января 2018, 11:45

DJI, мировой лидер в сегменте “летающих камер”, в очередной раз взорвала рынок, представив квадрокоптер, который по совокупным характеристикам превосходит все существующие на сегодняшний день аппараты.

Mavic Air унаследовал все лучшее из серии Mavic, чтобы быть ультрапортативным, умным, высокопроизводительным, безопасным коптером для получения захватывающих видео, фото и панорамных снимков с совершенной детализацией и цветопередачей!



Инженеры DJI соединили воедино отличный баланс характеристик, размеров и веса в красивом и аэродинамичном корпусе, снабдив его датчиками и сенсорами для стремительного полета в самых сложных условиях. Складной корпус, компактность (16,8х8,3х4,9см) и малый вес - (430гр), вместе с заявленным функционалом вызывают изумление и расширяют границы возможностей для устройств такого размера! Трехосевой подвес обеспечивает точность позиционирования камеры и отличную стабилизацию! В дополнение к горизонтальным, вертикальным и круговым панорамам, Mavic Air склеивает 25 снимков вместе всего за восемь секунд, чтобы создать кристально чистые сферические панорамы с разрешением 32 мегапикселя!



Камера Mavic Air снимает видео в формате 4K, 30 кадров в секунду, записывая его с битрейдом в 100 Мбит/с. Теперь вы поймаете каждое мгновение с качеством Ultra HD! А с поддержкой записи в формате Full HD, в slow-motion режиме со скоростью 120 кадров в секунду, вы снимете все ваши скоростные приключения! Широкий функционал позволяет делать единичные снимки, серии по 3-5-7 кадров, панорамы и сферические снимки с разрешением 32 мегапикселя! Очки DJI Goggles сделают полное погружение в окружающий мир во время полета, и при создании и просмотре панорам. А еще - доступны 6 режимов автоматической съемки с технологией QuickShots: Rocket, Dronie, Circle, Helix, Asteroid и Boomerang. Просто нажмите кнопку, сделайте селфи, и готовое видео или фото можно загрузить в соцсети через приложение DJI Go 4!



Камера оснащена сенсором с разрешением 12 мегапикселей (1/2.3″, CMOS) и объективом с диафрагмой f/2.8, фокусным расстоянием 24 мм. Внутренняя память квадрокоптера - 8 Гб, можно расширить до 128 Гб за счет поддержки карт памяти формата microSD. Передача данных осуществляется с помощью USB Type-C.