15 июня 2023, 9:45

Британская военная разведка сообщила, что Россия начала работу по производству отечественных дронов.



Отмечено, что этим РФ стремится обеспечить относительно дешевый и дальнобойный наступательный потенциал. Согласно публикации Минобороны Британии в Twitter, вполне возможно, что "Россия перешла от получения небольших партий иранских дронов по воздуху к более крупным поставкам кораблем через Каспийское море".