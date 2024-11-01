В Иране сняли запрет на импорт iPhone

1 ноября 2024, 9:45

Власти Ирана сняли все ограничения по импорту смартфонов iPhone.

Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Исламской республики Хашеми. По его словам, в ближайшее время будет представлен новый механизм их ввоза и регистрации внутри страны.



«Сегодня удалось добиться одобрения кабмина по снятию ограничений при содействии вице-президента по правовым вопросам и министра торговли, промышленности и недропользования. Подробности и правила в отношении импорта iPhone будут объявлены в ближайшее время», - отметил он (иранское информагентство Mehr).