X сняла верификацию с аккаунтов МИД Ирана

6 мая 2026, 9:15

Платформа X лишила синей галочки официальный аккаунт представителя МИД Ирана Бекаи, после ранее аналогичного удаления верификации у аккаунтов министерства и главы внешнеполитического ведомства.

Об этом сообщает МИД Ирана.В Тегеране заявили, что действия платформы носят «произвольный и необоснованный характер» и связаны с «моделью выборочной цензуры». По словам Бекаи, верификация была удалена несмотря на оплаченные подписки Premium+. Иранская сторона расценила это решение как «продолжение практики цифрового давления», направленного на ограничение распространения официальной позиции страны и информации о региональных конфликтах.