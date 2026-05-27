США дозволили Польщі виготовляти ракети для Patriot

27 мая 2026, 10:15

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що Держдеп США дав попередню згоду на локалізацію виробництва ракет для систем Patriot на польських оборонних підприємствах.

Йдеться про ракети PAC-3 MSE, призначені для перехоплення балістичних та гіперзвукових цілей зі швидкістю понад 6000 км/год, дальністю до 100+ км і висотою перехоплення понад 30 км. Наразі США виробляють близько 700 таких ракет на рік, але планують збільшити випуск до 2000 до 2030 року.



RMF24 зазначає, що Вашингтон став більш відкритим до такої ідеї на тлі дефіциту ракет після постачань Україні, союзникам та витрат через війну з Іраном.