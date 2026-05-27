США планують значно скоротити своє військове залучення в НАТО, - Spiegel

За інформацією видання, Вашингтон вже повідомив союзників про намір зменшити свій внесок у "Модель сил НАТО", створену після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

США планують зменшити кількість стратегічних бомбардувальників та приблизно на третину зменшити участь винищувачів. Також скоротиться присутність американських есмінців, а підводні човни США більше не будуть частиною системи НАТО.



Крім того, Європа тепер має самостійно забезпечувати розвідувальні безпілотники.



Втім, США підкреслили, що збережуть ядерне стримування і в разі великої війни все одно прийдуть на допомогу союзникам. Але на перших етапах звичайну оборону Європи європейці повинні будуть забезпечувати самостійно.