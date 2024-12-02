США не планують оснащувати Україну ядерною зброєю, - ЗМІ

2 декабря 2024, 12:45

Як пише видання Newsweek, наразі багато політиків говорять про ядерну війну, оскільки конфлікт між США та їхніми союзниками по НАТО і Росією через війну в Україні загострюється.

Зазначається, що на тлі цього почали ширитись чутки щодо того, що Сполучені Штати можуть повернути Україні ядерне озброєння.Так, Білий дім прокоментував заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про те, що США "серйозно обговорюють можливість передачі Києву ядерної зброї".Але в Білому домі заявили виданню: "Ми не плануємо оснащувати Україну ядерною зброєю".