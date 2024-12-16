Newsweek опубликовал карту потенциального фронта Третьей мировой войны

16 декабря 2024, 9:45

Американский журнал Newsweek опубликовал карту, на которой обозначен возможный фронт Третьей мировой войны в Европе.

Согласно изданию, линия конфликта может протянуться на расстояние ок. 1.335 км, начиная от границы России с Финляндией и через Прибалтику, Швецию, Польшу, достигая Германии. Особое внимание уделено Сувалкскому коридору между Польшей и Литвой, который может стать ключевой точкой столкновения из-за своего стратегического расположения между Калининградской областью и Белоруссией.



Кроме того, Newsweek предполагает, что активные боевые действия могут развернуться в Черном и Азовском морях, а на юге России наличие сильных позиций в Абхазии может осложнить действия НАТО в этом регионе.



Ранее президент РФ Путин заявлял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, а обвинения Запада в этом, по его мнению, используются для отвлечения внимания от внутренних проблем.