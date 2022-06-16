Palo Alto Networks Cybersecurity Day 2022: о кибербезопасности во время войны

16 июня 2022, 14:45

Война XXI века существует сразу в нескольких измерениях. Кроме непосредственно линии фронта, стычки с врагом проходят в информационном и киберпространстве.

Именно это явление называют «гибридной войной», и, судя по тому, что за последние месяцы в Украине значительно выросло количество кибератак, она только набирает обороты. Чтобы в ней победить, компаниям нужно вооружиться современными средствами защиты от лояльных производителей, которым можно доверять.

Palo Alto Networks Cybersecurity Day 2022 — это онлайн-ивент, на котором вы узнаете, как решения Palo Alto Networks помогут вам не стать жертвами вражеских хакеров. Мы расскажем и покажем, как обеспечить безопасный удаленный доступ, проконтролировать миграцию инфраструктуры в облако, улучшить защиту эндпоинтов и многое другое. Вы узнаете, как закрыть все эти задачи с помощью таких продуктов Palo Alto Networks как Prisma Cloud, Cortex Xpanse, Cortex XDR и т.д.



Программа:

- Вводное выступление: как вендор Palo Alto Networks помогает Украине.

Спикер – Александр Каплун

- Как BAKOTECH помогает защищать бизнес в Украине во время войны.

Спикер – Опря Максим

- Безопасный удаленный доступ в условиях войны.

Спикер – Александр Рапп

- Новая линейка аппаратных устройств NGFW от Palo Alto Networks.

Спикер – Александр Красюков

- Контроль миграции инфраструктуры в облако с помощью Prisma Cloud.

Спикер – Александр Рапп

- Решение Cortex Xpanse.

Спикер — Александр Рапп

- Последние новинки в операционной системе Pan OS.

Спикер – Александр Красюков

- Решение Cortex XDR. Спикер — Александр Рапп

- Сеcсия Q&A

После ивента вы будете понимать, как продукты на базе машинного обучения повышают общий уровень защиты, как противодействовать даже самым изящным атакам и атакам нулевого дня, а также сможете задать вопросы спикерам и перенять их опыт для решения собственных задач безопасности.



Мероприятие состоится 17 июня в 11.00 в онлайн-формате. Участие бесплатно по предварительной регистрации.



Зарегистрироваться можно по ссылке: https://bit.ly/3aHA5eq