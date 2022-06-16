Palo Alto Networks Cybersecurity Day 2022: о кибербезопасности во время войны

Война XXI века существует сразу в нескольких измерениях. Кроме непосредственно линии фронта, стычки с врагом проходят в информационном и киберпространстве.
Именно это явление называют «гибридной войной», и, судя по тому, что за последние месяцы в Украине значительно выросло количество кибератак, она только набирает обороты. Чтобы в ней победить, компаниям нужно вооружиться современными средствами защиты от лояльных производителей, которым можно доверять.
Palo Alto Networks Cybersecurity Day 2022 — это онлайн-ивент, на котором вы узнаете, как решения Palo Alto Networks помогут вам не стать жертвами вражеских хакеров. Мы расскажем и покажем, как обеспечить безопасный удаленный доступ, проконтролировать миграцию инфраструктуры в облако, улучшить защиту эндпоинтов и многое другое. Вы узнаете, как закрыть все эти задачи с помощью таких продуктов Palo Alto Networks как Prisma Cloud, Cortex Xpanse, Cortex XDR и т.д.
Программа:
- Вводное выступление: как вендор Palo Alto Networks помогает Украине.
Спикер – Александр Каплун
- Как BAKOTECH помогает защищать бизнес в Украине во время войны.
Спикер – Опря Максим
- Безопасный удаленный доступ в условиях войны.
Спикер – Александр Рапп
- Новая линейка аппаратных устройств NGFW от Palo Alto Networks.
Спикер – Александр Красюков
- Контроль миграции инфраструктуры в облако с помощью Prisma Cloud.
Спикер – Александр Рапп
- Решение Cortex Xpanse.
Спикер — Александр Рапп
- Последние новинки в операционной системе Pan OS.
Спикер – Александр Красюков
- Решение Cortex XDR. Спикер — Александр Рапп
- Сеcсия Q&A
После ивента вы будете понимать, как продукты на базе машинного обучения повышают общий уровень защиты, как противодействовать даже самым изящным атакам и атакам нулевого дня, а также сможете задать вопросы спикерам и перенять их опыт для решения собственных задач безопасности.
Мероприятие состоится 17 июня в 11.00 в онлайн-формате. Участие бесплатно по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться можно по ссылке: https://bit.ly/3aHA5eq