High-End акустика Cabasse Murano Alto и Baltic 4 удостоены высшей оценки

21 июня 2018, 10:45

После выставки High End Munich, колонки Cabasse были награждены высшей оценкой. Издания Audio Test Magazin и Connect-Magazin присвоили награды Murano Alto и Baltic 4!





Audio Test оценил в 98 (из 100) баллов Murano Alto и удостоил колонки шильдтиком «Рекомендовано Аудио». Журнал написал: «Классика. Непревзойденный каоксиальный динамик дышит властью и харизмой. Компания Cabasse мастерски создала Murano Alto - и это будет классический оратор из будущего. Сложно найти акустику, которая бы лучше воспроизвела хоровое пение (чем Murano Alto)».



В своем «АУДИОТЕСТЕ» издание Connect Magazin дает Baltic 4 балл в 96%. Прежде чем присудить Baltic 4 лучший результат в своей категории, журнал отметил, что «форма соответствует звуку».





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