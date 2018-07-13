Marantz SR7012 в списке лучших High-End домашних кинотеатров

Эксперты портала Lifewire составили список лучших High-End AV-ресиверов для покупки в 2018 году, в который вошел и Marantz SR7012
Ресивер домашнего кинотеатра (известный так же как AV-ресивер или ресивер окружающего звучания) является сердцем системы домашнего кинотеатра, обеспечивая централизованное подключение и управление. High-end ресиверы домашнего кинотеатра, как правило, предлагают более широкие возможности коммутации и обработки аудио и видео, а также обеспечивают различные варианты сетевого подключения. Помимо этого, большинство из них теперь имеют поддержку беспроводных мультирум аудио технологий и предлагают совместимость с системами голосового управления, вроде Alexa.
Если вы ищете high-end ресивер домашнего кинотеатра, который не только хорошо выглядит, но и отлично звучит, и к тому же оснащен даже больше чем вы ожидали, Marantz SR7012 - это то, что нужно.
SR7012 имеет привлекательный внешний вид, за которым скрывается хорошо укомплектованный аппарат. У него имеются 9 встроенных усилителей, которые обеспечивают до 125 Вт мощности на канал, два выхода для подключения сабвуфера и выходы предусилителя. Ресивер поддерживает различные варианты конфигурации акустических систем для полного погружения в трехмерное окружающее звучание форматов Dolby Atmos, DTS:X и Auro 3D.
По части видео, этот ресивер способен передавать сигнал 4K, 3D, HDR (включая HDR10, Dolby Vision и Hybrid Log Gamma) и обеспечивает масштабирование до 4K.
SR7012 имеет больший набор интерфейсов, чем вам может понадобиться, но это гораздо лучше, чем если бы входов-выходов не хватало. Здесь имеются 8 HDMI входов и три HDMI выхода, один из которых предназначен для передачи сигнала от различных источников во вторую зону (также имеются выходы предусилителя для второй и третьей зоны). Ресивер также имеет 5.1/7.1 канальные аналоговые аудио входы, выходы предусилителя, вход Phono, а также набор других цифровых и аналоговых входов.
У SR7012 имеется USB-порт, поддержка DLNA (доступ к контенту, хранящемуся на подключенных к сети ПК и медиа-серверах) и доступ к музыкальным онлайн сервисам, таким как Pandora, TIDAL, Amazon Prime Music, Sirius/XM и TuneIn. Также предусмотрена поддержка Apple AirPlay и Bluetooth, что позволит вам транслировать музыку с вашего iPhone или Android-смартфона.
Помимо всего прочего, ресивер поддерживает беспроводную мультирум технологию HEOS, которая позволяет SR7012 транслировать музыку из вашей локальной музыкальной библиотеки (смартфон, планшет, USB-накопитель) и стримминговых музыкальных сервисов на HEOS совместимые беспроводные колонки, которые могут быть размещены в любой части вашего дома.
Ресивером и функциями HEOS можно легко управлять с помощью приложения Marantz AVR Remote для iOS и Android (в комплекте есть и стандартный пульт ДУ). Кроме этого, некоторые функции ресивера можно контролировать с помощью системы голосового управления Alexa через умную колонку Amazon Echo.
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