Denon AVR-X2400H + DALI Opticon 5.1 и Heos1 – в подарок!

Аудио видео ресивер - сердце современного домашнего кинотеатра. Это устройство, которое сочетает в себе качества современного мультимедийного компьютера, цифро-аналогового преобразователя, точного многоканального усилителя и часто - ещё многие и многие функции...
Именно от выбора AV-ресивера зависит качество работы и возможности домашнего кинотеатра. В этом смысле обязательно стоит обратить внимание на продукцию Denon. Бренд является лидером в области разработки и выпуска современных AV-ресиверов, которые снабжаются, кроме стандартных и распространённых функций, опциями, разработанными специально для продукции бренда. Сегодня мы представляем AV-ресивер Denon AVR-X2400H. Это один из флагманских вариантов основы для создания современного домашнего кинотеатра.Подробнее по этой ссылке.