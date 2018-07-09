Denon AVR-X2400H + DALI Opticon 5.1 и Heos1 – в подарок!

9 июля 2018, 10:04

Аудио видео ресивер - сердце современного домашнего кинотеатра. Это устройство, которое сочетает в себе качества современного мультимедийного компьютера, цифро-аналогового преобразователя, точного многоканального усилителя и часто - ещё многие и многие функции...