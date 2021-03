Oberon С: фирменный hi-fi звук DALI без проводов

5 марта 2021, 20:17

Датская аудиокомпания DALI, дополнила активные версии своих старших колонок Rubicon и систем среднего класса Callisto активными беспроводными Oberon.

Именно они стали наиболее доступными среди активных систем DALI, уже традиционно получив в наименовании индекс «С». Это полочники Oberon 1 C, колонки для настенного монтажа Oberon On-Wall C и компактные напольники Oberon 7 C.



Вся серия DALI Oberon CНастенные On-Wall C отличаются малой глубиной и отлично смотрятся на стене, к примеру, по бокам от телевизора, добавляя ему отличное звучание. «Единички» займут совсем немного места на полке или на столе, они способны удивить масштабным саундом, появляющимся «ниоткуда». Компактные «башни» Oberon 7 C тоже не требуют много места, но они способны выдать серьезный бас и точную сцену стационарной акустики.

Слева - Oberon 1 C, а справа - акустика Callisto 2 C из старшей активной серии компании DALIВсе три варианта колонок Oberon С практически неотличимы от своих пассивных «проводных» версий. И в звучании Oberon С не уступают, а в чем-то даже превосходят их. В новинках установлены те же фирменные низкочастотники на основе магнитомягкого компаунда с диффузорами из древесного волокна (по одному 5,25-дюймовому драйверу в Oberon 1 C и Oberon On-Wall C и по два 7-дюймовых — в Oberon 7 C). За высокие частоты отвечают с твитеры с мягким куполом диаметром 29 мм.

Зато встроенные в эти колонки усилители идеально настроены под акустику. Задача доукомплектовать колонки соответствующим усилителем решена изначально и с максимальной эффективностью — лучше, чем это сделали создатели колонок, вряд ли получится.



Все три модели Oberon С работают по беспроводной связи с новым потоковым предусилителем DALI Sound Hub Compact. Он, кстати, использует тот же 30-битный беспроводной протокол с минимальной задержкой, что и старшие системы DALI с индексом C, мало того, эти предусилители взаимозаменяемы. Важно, что для запуска комплекта никаких специальных действий или настроек не требуется. Беспроводной Hi-Fi от DALI это очень просто — включил и можно слушать музыку.



Sound Hub Compact готов получать цифровой сигнал до 24 бит/96 кГц на два оптических входа. Входа HDMI позволит подключить пару Oberon С к телевизору с максимально удобным управлением, а аналоговый вход стерео RCA позволит колонкам дополнить любую домашнюю аудиоаппаратуру. Таким образом, решены проблемы с интеграцией в любую систему. Вдобавок потоковую музыку с мобильных гаджетов комплект Oberon С готов получать по Bluetooth с поддержкой aptX HD.

Каждая из трех моделей акустики Oberon С доступна в отделках «Черный ясень», «Темный орех», «Светлый дуб» или «Белый». Колонки защищены съемными грилями.