После удара США по Ирану исчезло более 400 кг обогащенного урана

26 июня 2025, 10:45

Иранские чиновники, вероятно, вывезли уран, чтобы уберечь от вероятных атак.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, они сообщили ему о принятии защитных мер, которые "могут включать, а могут и не включать перемещение материалов". Сейчас МАГАТЭ неизвестно, где этот уран.



"У нас нет информации о нахождении этого материала", — подчеркнул гендиректор агентства.



Несмотря на то, что, вероятно, пропавший уран обогащен до 60%, а не до 90%, необходимых для создания ядерного оружия, Гросси заявил о необходимости его найти.



"Моя обязанность — учесть каждый грамм урана, который есть в Иране и в любой другой стране. Моя работа состоит в том, чтобы попытаться выяснить, где расположены эти материалы, потому что Иран обязан отчитываться обо всех материалах, которые он имеет", — отметил он.



Также Гросси рассказал, что объект в Нетензе получил "очень серьезные повреждения" в одном из центрифужных залов, где проводили обогащение урана, также сильные повреждения получил объект в Исфахане. В то же время он добавил, что пока "никто не был в залах, чтобы оценить ущерб". Об объекте в Фордо и его повреждении в материале речь не идет.



"Иран обязан сообщать обо всех материалах. И мы должны получить доступ для проверки. Пора все выяснить", — резюмировал гендиректор МАГАТЭ.