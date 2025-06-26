Франція пригрозила Tesla штрафом у €50 тисяч щодня

26 июня 2025, 11:45

Їх введуть, якщо компанія не припинить рекламувати свої автомобілі як повністю автономні.

Саме таке розпорядження видав французький наглядовий орган із захисту прав споживачів. Це результат розслідування, яке проводили у 2023—2024 роках після численних скарг проти Tesla.Компанія Маска має чотири місяці, щоб усунути порушення, перш ніж штрафи почнуть діяти.Нині Tesla стикається з труднощами у Франції — частково через політичну позицію Маска. Десять власників авто подали позов проти компанії через роботу бізнесмена в уряді США та викликане цим знецінення машин. Вони стверджують, що через репутацію Маска їхні автівки стали мішенню для вандалів.