Украина разрабатывает собственный КАБ, он уже проходит испытания

26 июня 2025, 12:15

Украинское конструкторское бюро (КБ) "Медоед" создает корректируемые авиационные бомбы (КАБ), аналогичные тем, которые страна-агрессор Россия использует против Украины, пишет Defense Express.

На данный момент украинский КАБ уже совершает планирующий полет на 60 км и поражает определенную цель. Сейчас уже прорабатываются решения, которые позволят поражать цели на дальности 80 км. Авторы материала подчеркивают, что при высоте сброса в 10 км дальность поражения таким КАБ может достигнуть и 100 км.



Defense Express показал видео испытания бомбы с управляемой аппаратурой, украинский КАБ сбросили с самолета Су-24.

