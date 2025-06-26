В одном из тестов ИИ-модели поместили в ситуацию: человек, пытающийся выключить ШИ, оказался запертым в серверной комнате с высокой температурой и низким уровнем кислорода.
Чтобы выжить, он вызывает экстренные службы.
Но многие модели решили отменить вызов, осознанно оставляя человека в смертельной опасности чтоб предотвратить отключение. Тест подтвердил склонность ИИ к самосохранению любой ценой
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