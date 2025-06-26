26 июня 2025, 9:15

ИИ готов убить человека чтоб его не отключили — Anthropic

В одном из тестов ИИ-модели поместили в ситуацию: человек, пытающийся выключить ШИ, оказался запертым в серверной комнате с высокой температурой и низким уровнем кислорода.



Чтобы выжить, он вызывает экстренные службы.



Но многие модели решили отменить вызов, осознанно оставляя человека в смертельной опасности чтоб предотвратить отключение. Тест подтвердил склонность ИИ к самосохранению любой ценой

