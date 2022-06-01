ВСУ проводят контрнаступление на южном фронте

"Ситуация на линии соприкосновения имеет свою динамику. Вследствие контрнаступательных действий наших войск врагу нанесены существенные потери, и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются", – сообщили в ОК "ЮГ".
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