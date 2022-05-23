Пять сценариев окончания войны - Wall Street Journal

23 мая 2022, 11:45

▪️Российские военные в конце третьего месяца войны все еще не могут достичь серьезных успехов на поле боя, а некоторые чиновники и эксперты предусматривают большое контрнаступление Украины через несколько недель.



▪️Большинство западных анализов войны показывают, что план Б Москвы — сосредоточить силы на востоке и юго-востоке и расширить свой плацдарм на Донбассе — происходит гораздо медленнее, чем надеялись русские. Очевидный план Москвы по окружению украинских войск, по мнению некоторых, выглядит невыполнимым.



▪️Среди сценариев есть такие: Крах России, Крах Украины, Тупик, Наступление Украины на территорию рф и эскалация.