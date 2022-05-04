Технологии IT в современном беттинге: точки соприкосновения

4 мая 2022, 17:00

Спорт и IT кажутся совершенно разными направлениями. На практике точек соприкосновения немало, особенно если это виртуальный или киберспорт в сфере беттинга.

Технология распознавания документов Smart ID Engine

Эта технология необходима для идентификации клиентов. Программный продукт упрощает и делает безопасным процесс распознавания данных паспортов или других документов для удостоверения личности.

Технология также способствует удобству и технологичности ввода информации пользователем. Клиенты БК, использующие Smart ID Engine, не вводят вручную личные сведения. Достаточно загрузки фото для отображения необходимых сведений. Время распознавания – 1 секунда, что ускоряет процесс регистрации и исключает необходимость пользования сторонними ресурсами.

Несмотря на глобальное развитие технологий, букмекерская сфера в некоторых странах считается нелегальной деятельностью. Как указывает источник, приложения букмекерских контор недоступно для скачивания в Google Play, кроме Бразилии, Великобритании, Ирландии и Франции.

Технология блокчейн от Crypto Stake

Ее используют БК, принимающие криптовалюту. Crypto Stake Token – это децентрализованная игровая платформа для совершения ставок на события у букмекеров игроками из разных уголков планеты.

Crypto Stake – уникальная разработка, которая направлена на будущее ставок в БК. Инвесторы получают возможность поучаствовать в глобальной платформе. Отличительная черта – неограниченный доступ к игровым событиям по миру за счет технологии блокчейн, которая уже интегрирована в систему. Разработана для получения держателями личной выгоды. Предлагаются повышенные коэффициенты ставок и транзакций для поддержки высокого статуса по биржевым расценкам.

Еще в феврале, Генеральный директор Google Сундара Пичаи высказался, что рассматривает блокчейн, как новую итерацию интернета. Что предполагает контроль интернет-ресурсов в руках пользователей, а не небольшого количества IT-корпораций, таких как Meta, Apple, Alphabet и Amazon.

Веб-технологии на сайте

На сайтах букмекерских контор применяются технологии безопасности. Популярные – Nginx лидирует среди подписей веб серверов QRATOR, Cloudflare. Однако существуют порталы, работающие без протокола безопасного соединения или без оптимизации под пользование с мобильных устройств.

Проанализировав подписи веб-серверов, делается вывод о лидировании Nginx, однако об использовании Cloudflare и QRATOR известно далеко не на всех порталах. Признаки применения CMS отсутствуют на букмекерских сайтах. Большая часть БК применяет собственные наработки в защитных целях.

Из JS библиотек самой популярной оказалась jQuery. А из JS фрейморков чаще всего на букмекерских сайтах встречается React и Angular.

Феномен беттинга и связь с IT

Продвинутые технологии анализа информации и некоторых другие достижения IT-области – основа феномена ставок на спорт. Букмекеры – крупные работодатели и рекламодатели, как для представителей ИТ-направления, так и для других специалистов.

Причина – прогресс, превративший спортивные пари из сомнительных ставок с непонятной вероятностью выигрыша в полноценный образ жизни. Пользователи получают обоснованные коэффициенты, многочисленные исходы для пари, значительное количество бонусов. Этому поспособствовали SEO, Data Science и технологии других видов.

Нельзя забывать и о том, что профессиональные спортсмены нередко уходят в ИТ-сферу. Кто-то делает это после завершения спортивной карьеры, а другие не видят больше перспектив в спорте, для третьих ИТ – признание и так далее.