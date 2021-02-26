GigaCloud и "Мегатрейд" запустили серию вебинаров для бизнеса

26 февраля 2021, 8:45

Облачный оператор GigaCloud совместно с IT-дистрибьютором «Мегатрейд» запустили серию бесплатных вебинаров «Cisco MSLA - преимущества на практике».

Вебинар будет полезен руководителям ИТ-отделов, CIO, CTO, сетевым архитекторам, которые работают в средних и крупных компаниях, а также государственных организациях. Трансляция вебинара продлится до середины марта.



Спикером выступил руководитель отдела развития продуктов GigaCloud Георгий Трегубов. В рамках вебинара он рассказал, как продукты из линейки Cisco MSLA помогут решить задачи, стоящие перед ИТ-отделами при переходе бизнеса в облако.



«Все больше компаний используют облачные сервисы. Но очень редко бизнес, переходя в облако, отказывается от наземной инфраструктуры, - говорит Георгий. - Чаще всего компании пользуются несколькими облаками от разных поставщиков. Во-первых, это не делает их заложниками одного вендора, во-вторых, удобно выбрать различные облака под разные задачи. Такой распределенный сетевой ландшафт ведет к тому, что сетевая топология усложняется, а требования к надежности и сети, наоборот, растут.



В современном мире любой бизнес вынужден использовать IT-технологии для повышения своей эффективности. Это ведет к увеличению спроса на IT-специалистов, и в целом IT начинает дорожать. Оборудование рано или поздно начинает стареть, а покупка нового обходится дорого. В связи с этим IT-департаментам среднего и крупного бизнеса необходимо решить две главные задачи: добавить в свой пул инструментов облачные сервисы, обеспечить их связность со своей инфраструктурой и обойтись при этом минимальными затратами. Модель Cisco MSLA - это ответ компании Cisco на запросы ее клиентов».



Во время вебинара Георгий подробно разбирает на примере существующих клиентов GigaCloud кейсы использования продуктов Cisco MSLA для решения тех или иных IT-задач.



Участие в вебинаре бесплатное, по предварительной регистрации.

GigaCloud - лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба - от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1250 клиентов в 6 странах мира и более 200 компаний-партнеров.



«Мегатрейд» - один из крупнейших украинских ИТ-дистрибьюторов с 24-летним опытом, специализирующийся на комплексном обеспечении инфраструктурных, телекоммуникационных и облачных проектов. «Мегатрейд» является официальным дистрибьютором в Украине ведущих мировых IT-производителей: Allied Telesis, Asus, Aten, Atos, Automation Anywhere, Belden, Cisco, Commscope Ruckus, Conteg, Delta, Eaton, Ecotap, Elinta, Engenius, FS Group, Hitachi, Image Access, Infoblox, Keenetic, Lande, Microsoft, NetApp, Nvent Shroff, Panduit, Plockmatic Group, Ricoh, Sato, Simon, Smartoptics, Smiddle, Teramind и т.д.



Cisco - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.



Cisco MSLA (Managed Services License Agreement) - гибкая лицензионная модель для сервис-провайдеров. Она предусматривает фиксированную цену на программное обеспечение и включает подписку на обновления, поддержку и обучение.