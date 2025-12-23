ГлавнаяНовости
23 декабря 2025, 12:45

Румыния построит гигантский вампирский парк Dracula Land за €1 млрд

Проект обещает стать крупнейшим тематическим, коммерческим и технологическим направлением Европы и сделать Румынию одним из ключевых игроков на рынке впечатлений.

Dracula Land займет обширную территорию всего в 20 минутах от Бухареста и в 15 минутах от аэропорта имени Анри Коанды.

На территории в 780 тыс. м² появятся 6 тематических зон и более 40 аттракционов.

Сердцем парка станет замок Дракулы – с американскими горками, лабиринтом, интерактивными шоу и мистическим озером.

Масштабный аутлет представит более 70 известных брендов, а отельный комплекс построят на 1,2 тыс. номеров.

Особенностью проекта будут бизнес-акселератор и технологический центр, предназначенный для привлечения стартапов, специализирующихся на играх, ИИ и цифровом творчестве.

Открытие ожидается в 2026–2027 годах.
