Швеция передает Украине пакет помощи на 12,9 млрд крон ($1,4 млрд)

23 февраля 2026, 14:15

Швеция закупает и передает зенитную систему Tridon для борьбы с беспилотниками, сообщает SVT.

В пакет помощи также входят сенсоры, ракеты, дроны-перехватчики и зенитные пушки. Вся техника будет установлена на колесные шасси.

Другая часть пакета пойдет на финансирование производства Украиной дальнобойных ракет и дронов (воздушных и морских).



Еще одна часть будет направлена на поставку гранатометов из запасов шведских вооруженных сил, закупку артиллерийских снарядов, запчасти и обучение украинского персонала.