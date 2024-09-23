Норвегія розширить програму допомоги Україні та виділила понад $5 млрд.

23 сентября 2024, 18:15

Уряд Норвегії планує збільшити підтримку Україні на 5 мільярдів норвезьких крон (близько 430 млн євро) до кінця цього року та продовжити програму Нансена до 2030 року (нині вона до 2027 року).

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре каже, що уряд пропонує виділяти Україні щонайменше 15 мільярдів норвезьких крон щорічно до 2030 року. Таким чином, загальна сума програми Нансена, яка є загальним терміном для військової та цивільної підтримки України з боку Норвегії, збільшиться до 135 мільярдів норвезьких крон (11,5 млрд євро).