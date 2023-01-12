Україна отримала 10 мостів з Норвегії

12 января 2023, 14:45

В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг. У грудні 2022 року Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон - повідомило Міністерство інфраструктури України.

Норвезькі мости будуть встановлені на звільнених територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів - вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад тощо.Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримано тимчасові мости від Чехії та Франції.Невдовзі Укравтодор очікує мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ.