Дания передает Украине военную помощь на более $500 млн

27 октября 2023, 9:45

Минобороны Дании объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 3,7 млрд датских крон (более $524 млн).

Страна передаст Украине танки, БМП, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие. Также в пакет входят бронированные инженерно-эвакуационные машины, их передача финансируется совместно с Германией."Это пожертвование посылает важный сигнал как Украине, так и россии, что мы не теряем внимания, хотя большая часть внимания мира в эти дни направлена на Израиль и Палестину", - заявил министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.