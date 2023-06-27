Дания начала подготовку украинских пилотов на F-16

27 июня 2023, 8:45

Правительство Дании заявило в понедельник, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 началось, а вывод из эксплуатации флота стареющих американских истребителей был перенесен на два года вперед.

Это сделано для того, чтобы ускорить передачу самолетов Украине.Как пишет АР, украинские пилоты должны пройти от шести до восьми месяцев обучения, прежде чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью.Замещающие истребители F-35 будут введены в строй к 2025 году. Хотя изначально переход планировался на 2027 год. Дания заказала 27 истребителей F-35A, которые заменят более чем 40-летние F-16, 30 из которых находятся на вооружении армии датчан.