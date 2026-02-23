Новий 4G WI-FI-роутер ERGO R023

23 февраля 2026, 11:45

В асортименті бренду ERGO з’явився новий роутер, який є напрочуд універсальним рішенням та забезпечує вихід в інтернет як через кабельне з’єднання, так і за допомогою мобільних мереж.

Модель ERGO R023 поєднує в собі функціонал Wi-Fi-маршрутизатора і 3G/4G-модема, забезпечуючи доступ до Інтернету одразу в два способи в залежності від потреб і умов користування. Новинка працює на частоті 2,4 ГГц в стандартах 802.11b/g/n, а сумісність з мережами стільникового зв’язку 4G (LTE) або 3G значно розширює функціональні можливості пристрою. Стабільний прийом сигналу мобільних мереж забезпечується двома знімними антенами.Суттєвою перевагою роутера ERGO R023 також є наявність вбудованого акумулятора ємністю 4000 мА/год, на живлення від якого пристрій може перемикатися в разі зникнення електрики в стаціонарній мережі. Підтримка технології MIMO зі схемою 2x2 дозволяє роутеру обмінюватися даними через два незалежні потоки даних одночасно, що сприятиме швидшому та стабільнішому доступу до Інтернету.Роутер ERGO R023 – сучасне комунікаційне рішення, яке забезпечує надійний зв’язок з використанням як дротових, так і стільникових мереж вдома і на виїзді.