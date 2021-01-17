ERGO W02-CRC9 - новый роутер с разъемом под внешнюю антенну

17 января 2021, 13:45

Бренд ERGO презентовал роутер ERGO W02-CRC9 с разъемом для подключения внешней антенны.

Модель ERGO W02-CRC9 3G/4G объединила в себе возможности 4G-роутера и Wi-Fi маршрутизатора, позволяя принимать и раздавать сетевой сигнал везде, где есть мобильное покрытие. Прибор подключается к обычному зарядному устройству смартфона с USB-портом или к powerbank. Благодаря компактным размерам, модель легко брать с собой в дорогу и без проблем пользоваться скоростным интернетом, находясь в машине, поезде или за городом.Простая и понятная инструкция позволяет быстро и без проблем подключиться к сети Интернет и всегда оставаться на связи. Максимальная скорость приема данных в сетях 4G - до 150 Мб/секунду, и 150Мб/секунду по Wi-Fi. К роутеру подключается до 10 устройств одновременно, при этом качество и скорость приема или передачи данных не портится.Еще одним преимуществом ERGO W02-CRC9 является наличие интерфейса для подключения внешней антенны. Стандартный разъем CRC9 позволяет использовать как компактную переносную антенну, так и более мощную стационарную, соединенную с роутером при помощи коаксиального кабеля. Благодаря этому интернет-покрытие будет доступно даже в местах с очень слабым уровнем сигнала.