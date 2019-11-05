Новые беспроводные гарнитуры ERGO

5 ноября 2019, 14:15

Бренд ERGO презентовал беспроводные гарнитуры ERGO BS-500 TWINS 3 и ERGO BS-700 Sticks.

Гарнитуры ERGO BS-500 TWINS 3 и ERGO BS-700 Sticks дарят свободу, полноценное общение и возможность весь день наслаждаться любимой музыкой при любых условиях.Специальные технологии обеспечивают качественную передачу звука с минимальными потерями и четкое телефонное общение без лишних шумов.Автоматизированная интеллектуальная система управления отвечает за включение наушников и создание беспроводной пары с мобильным устройством сразу же после того, как их вынули из кейса. Кейс, в свою очередь – стильное и многофункциональное устройство, предназначенное для хранения и зарядки гарнитур.Класс защиты от влаги IРХ5 и удобный сенсор управления с защитой от случайных срабатываний позволяют пользоваться гарнитурами на работе, во время отдыха, в дороге или во время занятий спортом.Беспроводные гарнитуры ERGO имеют стильный эргономичный дизайн, а модель ERGO BS-700 Sticks представлены в черном и белом цветах, что позволяет выбирать наушники по своему вкусу.