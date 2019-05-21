Беспрводная гарнитура ERGO BS-500 TWINS 2

21 мая 2019, 12:45

Гарнитура ERGO BS-500 TWINS 2 – многофункциональный аксессуар. Пользоваться им одно удовольствие, а настройка и подключение займут не больше нескольких секунд.Для начала извлеките оба наушника из зарядного футляра и подождите 10 секунд. Гарнитура перейдет в режим автоматического подключения и установит соединениемежду наушниками в течение нескольких секунд.Когда правый наушник (R) начнет поочередно мигать красным и синим, откройте меню Bluetooth на смартфоне для поиска и подключения гарнитуры.Для соединения выберите «ERGO BS-500 Twins 2 (R)» из списка предлагаемых устройств.Гарнитура готова к работе! Теперь вы можете управлять вызовами со смартфона.Для принятия входящего звонка нажмите один раз на многофункциональную кнопку правого (R) или левого (L) наушника. Для завершения звонка нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры (R) или (L), пока не услышите «Call end».Если вы хотите отклонить звонок, нажмите и удерживайте кнопку основной гарнитуры (R) в течении 2 секунд до звукового сигнала «du» + «Отклонить звонок».Также с помощью гарнитуры ERGO BS-500 Twins 2 можно отрегулировать громкость во время разговора. Для этого нажмите на многофункциональную кнопку на правой (R) гарнитуре для увеличения или на многофункциональную кнопку на левой (L) гарнитуре для уменьшения громкости.Гарнитуру ERGO оценят меломаны, ведь она обеспечивает отличное звучание любого контента, а также легкое управление медиаплеером.Для воспроизведения музыки кратко нажмите на правый наушник (R). В режиме воспроизведения музыки кратко нажмите на гарнитуру (R), чтобы остановить звучание. Обратите внимание, что воспроизведение музыки в левом наушнике (L) не может работать самостоятельно без правого наушника (R).Для перехода к следующему треку в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку гарнитуры (R) в течении 2 секунд. Для возврата к предыдущему треку нажмите и удерживайте 2 секунды многофункциональную кнопку гарнитуры (L).Чтобы сбросить настройки, нажмите и удерживайте многофункциональные кнопки гарнитуры (R) и (L) в течении 10 секунд, пока не услышите три звуковых сигнала «du». Красно-синий индикатор дважды мигнет на двух гарнитурах одновременно розовым цветом. После этого наушники нужно положить в кейс и выполнить соединение сначала.