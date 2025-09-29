M126 - новий мобільний роутер ERGO

29 сентября 2025, 11:45

Модель ERGO M126 – це портативний мережевий пристрій, що поєднує в собі 3G/4G-модем з підтримкою LTE та Wi-Fi-роутер з підтримкою сучасного стандарту WiFi 6.

Для доступу до інтернету використовується картка формату nanoSIM будь-якого мобільного оператора. Користувачі можуть підключатися до роутера через мережу Wi-Fi на частоті 2.4 ГГц та зі швидкістю до 287 Мбіт/сек з можливістю під’єднання до 10 пристроїв одночасно.



Роутер можливо під’єднати до комп’ютера за допомогою інтерфейсів Wi-Fi або USB Type-C та налаштувати його через веб-інтерфейс. Завдяки компактному корпусу зі скругленими краями й вазі лише 100 грамів цей портативний маршрутизатор можна носити навіть в кишені й використовувати скрізь, де потрібно організувати доступ до інтернету одразу з декількох пристроїв без наявності стаціонарних засобів підключення.



Модель ERGO M126 оснащується вбудованим акумулятором збільшеної ємності 3000 мА/год та може працювати в автономному режимі до 10 годин поспіль. Крім того, цей пристрій можна живити через USB-кабель від павербанка або від порту ноутбука.

Портативний модем-роутер ERGO M126 – відмінний спосіб організовувати Wi-Fi-мережу одразу для декількох користувачів у найбільш віддалених від цивілізації куточках, де є 3G/4G-покриття.