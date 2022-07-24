Мережевий комутатор Linksys LGS105

24 июля 2022, 21:38

Некерований комутатор, що вдало поєднує в собі високий функціонал, якість і порівняно невисоку вартість.

Оновіть існуючу мережу Ethernet для підвищення продуктивності мережі до рівня 1 Гбіт/с. Отримайте швидкості, які в десять разів перевищують швидкості мережі Fast Ethernet, і отримаєте ідеальне рішення для швидкого обміну файлами даних і мультимедіа між гігабітними пристроями.

Plug & Play. Цей компактний і простий у використанні комутатор не займе багато місця на робочому столі і відрізняється простотою експлуатації, оскільки не вимагає настройки. Досить підключити комп'ютери, телевізори високої чіткості, ігрові консолі, медіа-програвачі та інші пристрої, щоб миттєво розширити домашню мережу.

LinkSys LGS105 включає спеціальні функції економії електроенергії для забезпечення оптимальної ефективності.

Функція автоматичного відключення вимикає невикористовувані порти. Присутній також сплячий режим при відсутності обміну даними по всіх портах. Продумане живлення для зменшення довжини кабелів.



Більше новин від Linksys Ukraine - https://www.facebook.com/LinksysUkraine