LGS108P-EU– некерований комутатор від Linksys з крутим функціоналом

LGS108P-EU – некерований комутатор від Linksys, який вдало поєднує у собі високий функціонал та якість.
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- швидкості, що вдесятеро перевищують швидкості мережі Fast Ethernet - ідеальне рішення для швидкого обміну файлами даних та мультимедіа між гігабітними пристроями;
-підтримка технології PoE спрощує встановлення;
-технологія пріоритезації трафіку для забезпечення якості обслуговування ;
-5 x RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Auto MDI/MDI-X, автоматичний або ручний вибір параметрів)
-стандарти: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az, 802.3af, та 802.3at (PoE+)
-якість обслуговування (QoS): 802.1p та DSCP
-світлодіодні індикатори активності
- функція "Сплячий режим"
- габарити та вага 210х104х25 мм, 0.556 кг