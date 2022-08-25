Linksys LGS124 - 24-портовий гігабітний комутатор

25 августа 2022, 16:55

Некерований комутатор, що забезпечує гігабітну швидкість, щоб мінімізувати час передачі та значно розширити можливості потокової передачі файлів з високою пропускною здатністю.

Функції енергозбереження

Автоматичне відключення живлення відключає порти

Перемикач стану порту для керування світлодіодними індикаторами.

Мережеві стандарти:

IEEE 802.3

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 x

IEEE 802.3 ab

IEEE 802.3 az

Порти:

24 Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Світлодіоди (LEDs):

Індикатори з'єднання, активності та швидкості передачі даних

Продуктивність:

Максимальна швидкість передачі при фреймі 64 біт::

1,488 Мбіт/с для порту 1000 Мбіт

0,1488 Мбіт/с для порту 100 Мбіт

0,01488 Мбіт/с 10 Мбіт порту

Розмір таблиці МАС-адрес - 8,000 записів

Пропускна здатність- 48 Гбіт/с (без блокування).

Для підключених пристроїв необхідна підтримка протоколу Ethernet.



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