Linksys LGS124 - 24-портовий гігабітний комутатор

Некерований комутатор, що забезпечує гігабітну швидкість, щоб мінімізувати час передачі та значно розширити можливості потокової передачі файлів з високою пропускною здатністю.
Функції енергозбереження
Автоматичне відключення живлення відключає порти
Перемикач стану порту для керування світлодіодними індикаторами.
Мережеві стандарти - IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 az
Порти:
24 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Світлодіоди (LEDs):
Індикатори з'єднання, активності та швидкості передачі даних
Продуктивність:
Максимальна швидкість передачі при фреймі 64 біт:
1,488 Мбіт/с для порту 1000 Мбіт;
1488 Мбіт/с для порту 100 Мбіт;
0,01488 Мбіт/с 10 Мбіт порту;
Розмір таблиці МАС-адрес - 8,000 записів
Пропускна здатність- 48 Гбіт/с (без блокування).
Для підключених пристроїв необхідна підтримка протоколу Ethernet.
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