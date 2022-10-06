Linksys LGS124 - 24-портовий гігабітний комутатор

6 октября 2022, 12:15

Некерований комутатор, що забезпечує гігабітну швидкість, щоб мінімізувати час передачі та значно розширити можливості потокової передачі файлів з високою пропускною здатністю.

Функції енергозбереження

Автоматичне відключення живлення відключає порти

Перемикач стану порту для керування світлодіодними індикаторами.

Мережеві стандарти - IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 az

Порти:

24 Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Світлодіоди (LEDs):

Індикатори з'єднання, активності та швидкості передачі даних

Продуктивність:

Максимальна швидкість передачі при фреймі 64 біт:

1,488 Мбіт/с для порту 1000 Мбіт;

1488 Мбіт/с для порту 100 Мбіт;

0,01488 Мбіт/с 10 Мбіт порту;

Розмір таблиці МАС-адрес - 8,000 записів

Пропускна здатність- 48 Гбіт/с (без блокування).

Для підключених пристроїв необхідна підтримка протоколу Ethernet.

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