Linksys LGS124 - 24-портовий гігабітний комутатор

Некерований комутатор, що забезпечує гігабітну швидкість, щоб мінімізувати час передачі та значно розширити можливості потокової передачі файлів з високою пропускною здатністю.
Некеровані комутатори Linksys пропонують швидке і просте рішення для розширення вашої офісної мережі з допомогою установки, plug-and-play.
Функції енергозбереження
• Автоматичне відключення живлення відключає порти
• Перемикач стану порту для керування світлодіодними індикаторами.
Мережеві стандарти:
IEEE 802.3
IEEE 802.3 u
IEEE 802.3 x
IEEE 802.3 ab
IEEE 802.3 az
Порти:
24 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Світлодіоди (LEDs):
Індикатори з'єднання, активності та швидкості передачі даних
Продуктивність:
Максимальна швидкість передачі при фреймі 64 біт::
1,488 Мбіт/с для порту 1000 Мбіт
0,1488 Мбіт/с для порту 100 Мбіт
0,01488 Мбіт/с 10 Мбіт порту
Розмір таблиці МАС-адрес:
8,000 записів
Пропускна здатність:
48 Гбіт/с (без блокування)
Вентилятори:
Немає
Мінімальні системні вимоги:
Для підключених пристроїв необхідна підтримка протоколу Ethernet.
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