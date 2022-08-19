19 августа 2022, 14:15

Linksys LGS124 - 24-портовий гігабітний комутатор

Некерований комутатор, що забезпечує гігабітну швидкість, щоб мінімізувати час передачі та значно розширити можливості потокової передачі файлів з високою пропускною здатністю.

Некеровані комутатори Linksys пропонують швидке і просте рішення для розширення вашої офісної мережі з допомогою установки, plug-and-play.




Функції енергозбереження

• Автоматичне відключення живлення відключає порти
• Перемикач стану порту для керування світлодіодними індикаторами.

    Мережеві стандарти:

IEEE 802.3
IEEE 802.3 u
IEEE 802.3 x
IEEE 802.3 ab
IEEE 802.3 az

Порти:
    24 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
    Світлодіоди (LEDs):
    Індикатори з'єднання, активності та швидкості передачі даних
    Продуктивність:
        Максимальна швидкість передачі при фреймі 64 біт::
        1,488 Мбіт/с для порту 1000 Мбіт
        0,1488 Мбіт/с для порту 100 Мбіт
        0,01488 Мбіт/с 10 Мбіт порту
    Розмір таблиці МАС-адрес:
    8,000 записів
    Пропускна здатність:
    48 Гбіт/с (без блокування)
    Вентилятори:
    Немає
    Мінімальні системні вимоги:
    Для підключених пристроїв необхідна підтримка протоколу Ethernet.

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