Комутатор Ubiquiti NanoSwitch

9 июня 2022, 11:15

Прогресивне рішення, яке вдало поєднує в собі комутатор і PoE-інжектор, для одночасного об'єднання в локальну мережу та живлення декількох пристроїв, наприклад серій AirMax, UniFi або airVision.

Так як пристрій призначений для встановлення поза приміщенням на щоглу або стіну, важливим фактором є наявність вбудованого захисту від статичної напруги до 24kV, що може в певний момент захистити всю вашу мережу від небажаного впливу природних сил.

NanoSwitch – це некерований комутатор виробництва Ubiquiti Networks з чотирма гігабітними портами Ethernet. NanoSwitch підтримує загальну лінійну швидкість передачі даних без блокування до 4 Гбіт.

Комутаційна матриця: 4 Гбіт/с

Кількість портів Gigabit Ethernet: 4 шт.

Тип охолодження: пасивне

Діапазон робочих температур: -30...70 °C

Діапазон вологості (робочий режим): 5...95 %, відносна, неконденсована

Живлення: PoE

Розміри: 196.4х93.5х32.4 мм

Вага: 0.27 кг

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