Комутатор Ubiquiti NanoSwitch

Прогресивне рішення, яке вдало поєднує в собі комутатор і PoE-інжектор, для одночасного об'єднання в локальну мережу та живлення декількох пристроїв, наприклад серій AirMax, UniFi або airVision.
Так як пристрій призначений для встановлення поза приміщенням на щоглу або стіну, важливим фактором є наявність вбудованого захисту від статичної напруги до 24kV, що може в певний момент захистити всю вашу мережу від небажаного впливу природних сил.
NanoSwitch – це некерований комутатор виробництва Ubiquiti Networks з чотирма гігабітними портами Ethernet. NanoSwitch підтримує загальну лінійну швидкість передачі даних без блокування до 4 Гбіт.
Комутаційна матриця: 4 Гбіт/с
Кількість портів Gigabit Ethernet: 4 шт.
Тип охолодження: пасивне
Діапазон робочих температур: -30...70 °C
Діапазон вологості (робочий режим): 5...95 %, відносна, неконденсована
Живлення: PoE
Розміри: 196.4х93.5х32.4 мм
Вага: 0.27 кг
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