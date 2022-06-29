Адаптер PoE Instant OUTDOOR INS-3AF-O-G UBIQUITI (INS-3AF-O-G)

29 июня 2022, 14:15

Зовнішній перетворювач PoE для живлення більшості RouterBOARD або пристроїв Ubiquiti з гігабітним портом LAN.



Це перетворювач активного джерела живлення, відомого як 802.3 af, у пасивний PoE 24 В / 0,5 А з максимальною навантаженням 12 Вт.

Висока напруга передає енергію більш ефективно. Конвертер Instant 802.3 af Gigabit PoE Converter дозволяє використовувати більш довгі кабелі за рахунок більш ефективної подачі енергії.Адаптери Instant 802.3 af забезпечують додаткову ізоляцію Ethernet на ± 15 кВ, щоб знизити ризик пошкодження підключених пристроїв електростатичним розрядом або стрибком напруги.Instant 802.3 af Gigabit PoE Converter легко інтегрується з різними перемикачами 802.3 af PoE з автовизначенням для додатків віддаленого управління живленням. Керуючи своєю мережею і контролюючи її, ви можете із зручністю включати або вимикати і вимикати віддалені пристрої за допомогою комутатора 802.3 af.