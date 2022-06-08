MikroTik RBGPOE-CON-HP - гігабітний конвертер РоЕ з "металевим дизайном"

8 июня 2022, 21:46

MikroTik RBGPOE-CON-HP - гігабітний конвертер РоЕ, що перетворює 48V на 24V. Дозволяє подати живлення на пристрій RouterBOARD з будь-якого 48-вольтового джерела РоЕ (включаючи Passive PoE, Telecom PoE, 802.3af і 80).

Пристрій надає можливість під'єднати будь-який Ethernet кабель з підключеним PoE 48 V в один порт, а будь-який пристрій серії RouterBOARD (RB) з живленням від 8 до 30 V - в інший порт. Здатний забезпечити високу вихідну потужність – до 24 W (до 1 А при 24 V). Може використовуватися практично з будь-якими існуючими сьогодні на ринку PoE рішеннями при вхідній напрузі від 42 V до 57 V (Passive, Telecom, 802.3af та 802.3at PoE plus тощо).

інтерфейси - (2) 10/100/1000 Ethernet (працює також із гігабітними пристроями, але тільки на швидкості 10/100 Mbps)

вхідна напруга - 42-57 V (Passive, Telecom, 802.3af/802.3at PoE)

вихідна напруга - 24 V 1 A

макс. вихідна потужність на порт - 1 A (input < 30 V)

макс. загальний вих. - 1 A, PoE in 802.3af/at, PoE out Passive PoE, Passive PoE

контакти виходу - 4,5 "+"; 7,8 “-”

розміри - 107x66x24 мм

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