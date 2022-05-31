MikroTik RBFTC11

Зовнішній медіаконвертер у водонепроникному корпусі, який перетворює оптоволоконні лінії зв'язку на мідні на швидкості більше 1 Гбит/c.
Живлення на медіаконвертер подається через Ethernet порт за технологією PoE.
- Підтримується живлення з напругою 12-57V за стандартом 802.3af/at або Passive PoE. Працює лише з Gigabit SFP з'єднаннями.
- Вхідна напруга: 12-57V 802.3af/at
- 1x10/100/1000 Мbps з підтримкою PoE Input 802.3af/at
- Порт SFP 1.25 Gbps (модуль SFP не входить до комплекту постачання)
- Монтаж на стіну/щоглу
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